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Сполучені Штати продовжили санкції проти білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. США ще на рік продовжили санкції проти білорусі, пише УНН з посиланням на заяву Білого дому.

Сполучені Штати продовжили санкції проти білорусі

Деталі

У заяві йдеться, що розділ Національного закону про надзвичайні ситуації передбачає автоматичне припинення національного надзвичайного стану [санції проти білорусі - Ред.], якщо протягом 90 днів до річної дати його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі та не передасть до Конгресу повідомлення про те, що надзвичайний стан буде діяти після дати річниці.

"Відповідно до цього положення я надіслав до Федерального реєстру повідомлення про надзвичайний стан у білорусі, оголошений Указом 13405 від 16 червня 2006 року, який було розширено в Указі 14038 від 9 серпня 2021 року має діяти після 16 червня 2023 року", - йдеться в заяві Президента США.

Там також зазначається, що причиною продовження санкцій є те, що шкідлива діяльність білоруського режиму становить загрозу національній безпеці США.

"Дії та політика деяких членів уряду білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність білоруського режиму та тривалі зловживання продовжують становити незвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. Тому я вирішив, що необхідно продовжити надзвичайний стан, оголошений виконавчим указом 13405 щодо білорусі", - підкреслив Байден.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії ввів нові санкції проти білорусі, спрямовані проти експорту та інтернет-пропаганди, у зв'язку з підтримкою мінськом вторгнення росії в Україну.

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