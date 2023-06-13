Соединенные Штаты продлили санкции против беларуси

Детали

В заявлении говорится, что раздел Национального закона о чрезвычайных ситуациях предусматривает автоматическое прекращение национального чрезвычайного положения [санкции против беларуси - Ред.], если в течение 90 дней до годовой даты его объявления президент не опубликует в Федеральном реестре и не передаст в Конгресс сообщение о том, что чрезвычайное положение будет действовать после даты годовщины.

"В соответствии с этим положением я направил в Федеральный реестр уведомление о чрезвычайном положении в беларуси, объявленном Указом 13405 от 16 июня 2006 года, который был расширен в Указе 14038 от 9 августа 2021 года и должен действовать после 16 июня 2023 года", - говорится в заявлении Президента США.

Там также отмечается, что причиной продления санкций является то, что вредная деятельность белорусского режима представляет угрозу национальной безопасности США.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность белорусского режима и продолжающиеся злоупотребления продолжают представлять необычную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я решил, что необходимо продлить чрезвычайное положение, объявленное исполнительным указом 13405 в отношении беларуси", - подчеркнул Байден.

Напомним

Правительство Великобритании ввело новые санкции против беларуси, направленные против экспорта и интернет-пропаганды, в связи с поддержкой минском вторжения россии в Украину.