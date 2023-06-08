Велика Британія ввела нові санкції проти білорусі: під забороною імпорт золота, цементу, дерева та каучуку

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Законодавство, ухвалене у четвер у Палаті громад, негайно ввело в дію пакет заходів, який отримав назву «білорусь II». Вони включають заборону на імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з білорусі, які є джерелом доходів режиму.

білорусь уже потрапила під санкції ЄС та Великої Британії за допомогу росії у військових діях в Україні, що завдало серйозного удару по білоруській економіці.

Проте різниця між санкціями, введеними проти москви, і санкціями проти мінська дозволили продовжити торгівлю з росією через білорусь.

Санкції, введені в четвер, спрямовані на те, щоб закрити деякі з цих лазівок шляхом тіснішого узгодження санкцій проти двох країн, у тому числі шляхом запровадження додаткових обмежень на доступ білорусі до фінансових ринків Великої Британії.

Це сталось після того, як Велика Британія запровадила перший раунд санкцій проти режиму президента лукашенка у лютому минулого року одразу після повномасштабного вторгнення росії.

Додаткова хвиля санкцій, запроваджених у липні минулого року на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів для білоруського режиму, заборонила експорт товарів нафтопереробки, компонентів передових технологій та предметів розкоші з Великої Британії до білорусі, а також заблокувала імпорт до Великої Британії білоруського заліза та сталі.

Сам лукашенко потрапив під забороні на поїздки та заморожуванню активів з 2020 року, коли він став першим національним лідером, щодо якого Велика Британія ввела персональні санкції.

Додамо

ЄС протягом шести місяців намагався вжити аналогічних заходів проти мінська, але 27 держав-членів досі не змогли дійти згоди через протидію з боку Литви запропонованому відступу від білоруського експорту добрив, яке, на думку деяких інших членів ЄС, необхідне фермерам у третіх країнах. білорусь є одним із найбільших у світі виробників калійних добрив.