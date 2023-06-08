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Великобритания ввела новые санкции против беларуси: под запретом импорт золота, цемента, дерева и каучука

Киев • УНН

 • 321063 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Правительство Великобритании ввело новые санкции против беларуси, направленные против экспорта и интернет-пропаганды, в связи с поддержкой минском вторжения россии в Украину, информирует УНН.

Великобритания ввела новые санкции против беларуси: под запретом импорт золота, цемента, дерева и каучука

Детали

Законодательство, принятое в четверг в Палате общин, немедленно ввело в действие пакет мер, получивший название «беларусь II». Они включают запрет на импорт золота, цемента, древесины и каучука из беларуси, которые являются источником доходов режима.

беларусь уже попала под санкции ЕС и Великобритании за помощь россии в военных действиях в Украине, что нанесло серьезный удар по белорусской экономике.

Однако разница между санкциями, введенными против москвы, и санкциями против минска позволили продолжить торговлю с россией через беларусь.

Санкции, введенные в четверг, направлены на то, чтобы закрыть некоторые из этих лазеек путем более тесного согласования санкций против двух стран, в том числе путем введения дополнительных ограничений на доступ беларуси к финансовым рынкам Великобритании.

Это произошло после того, как Великобритания ввела первый раунд санкций против режима президента лукашенко в феврале прошлого года сразу после полномасштабного вторжения россии.

Дополнительная волна санкций, введенных в июле прошлого года на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов для белорусского режима, запретила экспорт товаров нефтепереработки, компонентов передовых технологий и предметов роскоши из Великобритании в беларусь, а также заблокировала импорт в Великобританию белорусского железа и стали.

Сам лукашенко попал под запрет на поездки и замораживание активов с 2020 года, когда он стал первым национальным лидером, в отношении которого Великобритания ввела персональные санкции.

Добавим

ЕС в течение шести месяцев пытался принять аналогичные меры против минска, но 27 государств-членов до сих пор не смогли прийти к согласию из-за противодействия со стороны Литвы предложенному отступлению от белорусского экспорта удобрений, которое, по мнению некоторых других членов ЕС, необходимо фермерам в третьих странах. беларусь является одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений.

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