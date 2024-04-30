Сплеск шахрайств з платіжними картками зафіксовано з початку вторгнення рф: які найпоширеніші
Київ • УНН
Після повномасштабного російського вторгнення в Україні значно зросла кількість шахрайських транзакцій та збитків, завданих шахраями, - у 2023 році збитки від незаконних дій з платіжними картками сягнули майже 833 мільйони гривень, що на 73% більше, ніж у 2022 році.
Статистика свідчить про значне збільшення кількості шахрайських операцій після початку повномасштабного вторгнення рф, зросли і суми збитків внаслідок дій шахраїв з платіжними картками - лише торік їх було більше на 73% у річному вимірі. Про це повідомили у Національному банку України, пише УНН.
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Статистика Нацполіції та Нацбанку, як вказано, свідчить: з моменту повномасштабного вторгнення суттєво збільшилася кількість шахрайських операцій.
"За даними НБУ, насамперед значно зросла сума збитків через дії шахраїв. Так, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть та становила 272 тис. операцій, а сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році", - повідомили у НБУ.
Серед найпоширеніших шахрайських схем, які спричинили збитки споживачам, як вказано, були: обман з недоставленням товару після передоплати в інтернеті, телефонні дзвінки від імені банків, фішингові атаки, прохання про фінансову допомогу через соціальні мережі та інші подібні схеми.
"Шахраї працюють дуже оперативно, постійно з’являються нові технологічні схеми. Тому всі наші системи повинні працювати превентивно, на упередження шахрайства, також потрібно посилити співпрацю з правоохоронними органами щодо обміну інформацією для сприяння розслідуванню таких злочинів", – зазначила начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України Ольга Лобайчук.
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