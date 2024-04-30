Всплеск мошенничеств с платежными картами зафиксирован с начала вторжения рф: какие самые распространенные

Статистика свидетельствует о значительном увеличении количества мошеннических операций после начала полномасштабного вторжения рф, выросли и суммы убытков в результате действий мошенников с платежными карточками - только в прошлом году их было больше на 73% в годовом измерении. Об этом сообщили в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Детали

Статистика Нацполиции и Нацбанка, как указано, свидетельствует: с момента полномасштабного вторжения существенно увеличилось количество мошеннических операций.

"По данным НБУ, прежде всего значительно выросла сумма убытков из-за действий мошенников. Так, количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций, а сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила почти 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году", - сообщили в НБУ.

Среди самых распространенных мошеннических схем, которые повлекли убытки потребителям, как указано, были: обман с недоставлением товара после предоплаты в интернете, телефонные звонки от имени банков, фишинговые атаки, просьбы о финансовой помощи через социальные сети и другие подобные схемы.

"Мошенники работают очень оперативно, постоянно появляются новые технологические схемы. Поэтому все наши системы должны работать превентивно, на предупреждение мошенничества, также нужно усилить сотрудничество с правоохранительными органами по обмену информацией для содействия расследованию таких преступлений", - отметила начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины Ольга Лобайчук.

Напомним

Преступная группа присвоила около 11 миллионов гривен со счета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, используя вредоносное программное обеспечение для получения доступа к счету.