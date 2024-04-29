Шахраї зняли 11 млн гривень з рахунків Фонду гарантування вкладів
Київ • УНН
Злочинна група привласнила близько 11 мільйонів гривень з рахунку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, використовуючи шкідливе програмне забезпечення для отримання доступу до рахунку.
У Києві судитимуть 13 членів злочинної організації, які зняли 11 млн гривень з рахунку Фонду гарантування вкладів. Угруповання діяло в столиці та Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, пише УНН.
Членів злочинної організації викрили та затримали влітку 2023 року. Працювали вони на території Києва та Дніпропетровської області. Використовуючи "фішинг", тобто за допомогою шкідливого програмного забезпечення отримуючи доступ до логіну та паролю до банківського рахунку, знімали з нього усі гроші,
Деталі
Встановлено, що учасники злочинного угрупування за цією схемою привласнили кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі близько 11 млн грн. Ці гроші знаходились на рахунку одного з приватних нотаріусів міста Києва і мали бути перераховані клієнтам збанкрутілих банків.
Вже під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів встановлено, що вони також займаються вирощуванням коноплі та збутом канабісу.
Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Правоохоронці викрили групу шахраїв, які виманювали у людей гроші, представляючись працівниками Державного бюро розслідувань та пропонуючи широкий спектр послуг для потенційних "клієнтів".