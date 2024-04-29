Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

В Киеве будут судить 13 членов преступной организации, которые сняли 11 млн гривен со счета Фонда гарантирования вкладов. Группировка действовала в столице и Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, пишет УНН.

Членов преступной организации разоблачили и задержали летом 2023 года. Работали они на территории Киева и Днепропетровской области. Используя "фишинг", то есть с помощью вредоносного программного обеспечения получая доступ к логину и паролю к банковскому счету, снимали с него все деньги, - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что участники преступной группировки по этой схеме присвоили средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме около 11 млн грн. Эти деньги находились на счету одного из частных нотариусов города Киева и должны были быть перечислены клиентам обанкротившихся банков.

Уже во время проведения обысков по месту жительства фигурантов установлено, что они также занимаются выращиванием конопли и сбытом каннабиса.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выманивали у людей деньги, представляясь работниками Государственного бюро расследований и предлагая широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов".