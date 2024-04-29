Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  104079 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  168012 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  148199 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  183584 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159844 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142385 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126716 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97605 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85819 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154054 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  256495 просмотра
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Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

Преступная группа присвоила около 11 миллионов гривен со счета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, используя вредоносное программное обеспечение для получения доступа к счету.

Криминал и ЧП •   •  4528 просмотра
Мошенники сняли 11 млн гривен со счетов Фонда гарантирования вкладов

Столб черного дыма заметили в Кривом Роге: на складе одного из промышленных предприятий возник пожар

В Кривом Роге на складе промышленного предприятия произошел пожар, который вызвал столб черного дыма, но он не был связан с боевыми действиями, и на месте происшествия работали спасатели.

Криминал и ЧП •   •  5166 просмотра
Столб черного дыма заметили в Кривом Роге: на складе одного из промышленных предприятий возник пожар

Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Японский аэропорт Осака-Кансай не потерял ни одного места багажа за 30 лет своей работы благодаря тщательному проектированию, оптимизированному для эффективной обработки и отслеживания багажа.

Технологии •   •  7160 просмотра
Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

Министерство цифровой трансформации и ГП "Инфоресурс" определили основные причины, почему диплом или аттестат об образовании не отображается в приложении "Дія", и предоставили рекомендации, как решить эти проблемы.

Общество •   •  6404 просмотра
Причины отсутствия дипломов или аттестатов в приложении Дія, и что делать в таком случае: рекомендации МОН

Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

В апреле Украина не приостановила защиту прав человека, а частично сняла ограничения, которые были применены ранее, по словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

политика •   •  7892 просмотра
Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что возвращение военнообязанных граждан Украины домой требует обсуждений на уровне Европейского Союза.

политика •   •  7087 просмотра
Требует консультаций на уровне ЕС: премьер Литвы о возвращении военнообязанных украинцев

Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

Украина получила заверения от партнеров по НАТО, что задержек с поставкой ракет для ЗРК Patriot не будет, и работает над получением дополнительных систем, но никакой конкретики пока что не было предоставлено.

Война •   •  9104 просмотра
Пауз не будет: Зеленский получил заверения относительно поставок ракет к системам "Patriot"

Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ

Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ.

Война •   •  8227 просмотра
Специалисты КНИИСЭ обсудили с иностранными партнерами алгоритм действий на случай возможного применения врагом боевых отравляющих веществ

В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии

Украина и ЕС начали консультативные встречи в Брюсселе с целью проведения официальной проверки по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарной и фитосанитарной политики в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Экономика •   •  9078 просмотра
В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии

Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы

В апреле 2024 года Украина не приостановила защиту прав, а сняла оговорку об ограничении определенного набора прав, уточнив существующие ограничения и уменьшив их, в рамках своих международных обязательств.

Война •   •  8893 просмотра
Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы