Співучасниці вбивства киянки на Хмельниччині оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Співучасниці вбивства киянки на Хмельниччині оголосили про підозру та посадили під домашній арешт. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Так, у травні цього року на Хмельниччині виявили невстановлений труп жінки, віком близько 30-40 років з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці ідентифікували жертву, вона виявилась жителькою Києва.
В ході розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваного у вбивстві, ним виявився житель Києва, який вже був раніше судимий. Слідчі встановили, що чоловік вивіз загиблу до с. Городнявка Хмельницької області, де спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді не менше 9-11 рубаних ран, а після цього втопив у водоймі меліоративного каналу, заволодівши при цьому ключами від її квартири.
По прибуттю до Києва підозрюваний проник до квартири потерпілої, звідки викрав її паспорт, в який вклеїв фотокартку іншої особи – своєї знайомої.
Надалі, підозрюваний разом із своєю спільницею, уклали та нотаріально посвідчили договір купівлі-продажу належної потерпілій квартири у м. Києві, реалізувавши її третій особі за суму у понад півмільйона гривень.
Сьогодні, 17 листопада, поплічниці вбивці повідомили про підозру та посадили під домашній арешт.
Досудове розслідування триває.