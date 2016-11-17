Сообщницы убийства киевлянки на Хмельнитчине объявили о подозрении

Так, в мае этого года в Хмельницкой области обнаружили неустановленный труп женщины в возрасте около 30-40 лет с признаками насильственной смерти. Правоохранители идентифицировали жертву, она оказалась жительницей Киева.

В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве, им оказался житель Киева, который уже был ранее судим. Следователи установили, что мужчина вывез погибшую в с. Городнявка Хмельницкой области, где вызвал потерпевшей телесные повреждения в виде не менее 9-11 рубленых ран, а затем утопил в водоеме мелиоративного канала, завладев при этом ключами от ее квартиры.

По прибытию в Киев подозреваемый проник в квартиру потерпевшей, откуда похитил ее паспорт, в который вклеил фотографию другого лица - своей знакомой.

В дальнейшем, подозреваемый вместе со своей сообщницей, заключили и нотариально удостоверили договор купли-продажи принадлежащей потерпевшей квартиры в г.. Киеве, реализовав ее третьему лицу за сумму свыше полумиллиона гривен.

Сегодня, 17 ноября, соучастнице убийцы сообщили о подозрении и посадили под домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.