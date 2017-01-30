Співробнітник СБУ покінчив життя самогубством
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Співробітник Служби безпеки України покінчив життя самогубством. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
За попередньою інформацією, самогубство сталося на побутовому ґрунті і не пов’язане із службовою діяльністю.
Слідство за фактом смерті старшого прапорщика веде Військова прокуратура Київського гарнізону.
У відомстві висловили співчуття рідним та близьким свого співробітника.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, неповнолітня покінчила з життям самогубством на Донеччині.