Сотрудник СБУ покончил жизнь самоубийством
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сотрудник Службы безопасности Украины покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
По предварительной информации, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью.
Следствие по факту смерти старшего прапорщика ведет Военная прокуратура Киевского гарнизона.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким своего сотрудника.
Напомним, как сообщал УНН, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством в Донецкой области.