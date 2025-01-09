Співробітниця канцелярії прем'єра Бельгії постраждала від листа з отрутою
Київ • УНН
У канцелярію прем'єр-міністра Бельгії надійшов лист із токсичною речовиною стрихніном. Співробітницю, яка відкрила конверт, госпіталізували, подібні листи також виявили в офісі міністра внутрішніх справ.
Невідомий надіслав лист із токсичною речовиною в канцелярію прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо. Співробітницю, яка відкрила конверт, госпіталізували. Про це пише Politico, передає УНН.
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Інцидент стався 22 листопада, коли співробітник виявив білий порошок у листі, отриманому канцелярією прем'єр-міністра Бельгії.
Після аналізу речовини прокуратура Брюсселя в середу ввечері повідомила, що лист містив токсичну речовину - стрихнін, повідомляє Le Soir. Його використовують для боротьби з дрібними гризунами. Втім стрихнін може бути смертельно небезпечним при попаданні всередину і може викликати подразнення шкіри при контакті.
"Вона відкривала лист і згодом отримала травму. Потім її доставили в лікарню, більше ніхто не постраждав", - пояснив у четвер Баренд Лейтс, прессекретар де Кроо.
"Очевидно, що цей інцидент вразив прем'єр-міністра і його співробітників. Наш колега, на щастя, зараз почувається добре, а в той момент усіх процедур було суворо дотримано, щоб запобігти подальшим збиткам", - додав він.
Подібні листи також були знайдені в офісі міністра внутрішніх справ країни 20 листопада і 9 грудня, але про постраждалих не повідомлялося. Поки незрозуміло, чи є зв'язок між цими інцидентами.
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