Сотрудница канцелярии премьера Бельгии пострадала от письма с ядом
Киев • УНН
В канцелярию премьер-министра Бельгии пришло письмо с токсичным веществом стрихнином. Сотрудницу, которая открыла конверт, госпитализировали, подобные письма также обнаружили в офисе министра внутренних дел.
Неизвестный прислал письмо с токсичным веществом в канцелярию премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Сотрудницу, которая открыла конверт, госпитализировали. Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел 22 ноября, когда сотрудник обнаружил белый порошок в письме, полученном канцелярией премьер-министра Бельгии.
После анализа вещества прокуратура Брюсселя в среду вечером сообщила, что письмо содержало токсичное вещество - стрихнин, сообщает Le Soir. Его используют для борьбы с мелкими грызунами. Впрочем стрихнин может быть смертельно опасным при попадании внутрь и может вызвать раздражение кожи при контакте.
«Она открывала письмо и впоследствии получила травму. Затем ее доставили в больницу, больше никто не пострадал», - пояснил в четверг Баренд Лейтс, пресс-секретарь де Кроо.
«Очевидно, что этот инцидент поразил премьер-министра и его сотрудников. Наш коллега, к счастью, сейчас чувствует себя хорошо, а в тот момент все процедуры были строго соблюдены, чтобы предотвратить дальнейший ущерб», - добавил он.
Подобные письма также были найдены в офисе министра внутренних дел страны 20 ноября и 9 декабря, но о пострадавших не сообщалось. Пока непонятно, есть ли связь между этими инцидентами.
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