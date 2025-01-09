Возле Капитолия задержали мужчину, который пытался поджечь свой автомобиль во время визита Трампа
Киев • УНН
Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь свой автомобиль возле Капитолия во время визита Трампа. В тот же день был задержан другой мужчина, который пытался пронести мачете в Центр посетителей.
Полиция Капитолия США (USCP) заявила, что арестовала человека, который пытался поджечь свой автомобиль возле здания Капитолия во время визита избранного президента Дональда Трампа вечером, пишет УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
Полиция Капитолия заявила, что во время визита Трампа с сенаторами-республиканцами и его посещения мероприятий в память о президенте Джимми Картере 35-летний мужчина из Вирджинии попытался поджечь свою машину.
Полиция сообщила, что незадолго до 17:30 по местному времени сотрудники USCP получили сигнал о том, что мужчина припарковался возле мемориала Гранта и поджег сумку на крыше своего автомобиля.
Когда сотрудники полиции подбежали к мужчине, сумка погасла сама.
Около 19:00 было установлено, что автомобиль не представляет опасности.
«Водителя арестовали за незаконную деятельность», - указано в сообщении.
За несколько часов до этого ареста полиция США задержала мужчину, который пытался пронести мачете в Центр посетителей Капитолия (CVC).
В США задержали мужчину, который пытался проникнуть в Капитолий с мачете и тремя ножами9 янв. 2025, 01:10 • 18726 просмотров