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Біля Капітолію затримали чоловіка, який намагався підпалити свій автомобіль під час візиту Трампа

Біля Капітолію затримали чоловіка, який намагався підпалити свій автомобіль під час візиту Трампа

Київ • УНН

 • 19467 перегляди

Поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити свій автомобіль біля Капітолію під час візиту Трампа. Того ж дня було затримано іншого чоловіка, який намагався пронести мачете до Центру відвідувачів.

Поліція Капітолію США (USCP) заявила, що заарештувала людину, яка намагалася підпалити свій автомобіль біля будівлі Капітолію під час візиту обраного президента Дональда Трампа увечері, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Поліція Капітолію заявиля, що під час візиту Трампа з сенаторами-республіканцями та його відвідання заходів у пам'ять про президента Джиммі Картера 35-річний чоловік із Вірджинії спробував підпалити свою автівку.

Поліція повідомила, що незадовго до 17:30 за місцевим часом співробітники USCP отримали сигнал про те, що чоловік припаркувався біля меморіалу Гранта і підпалив сумку на даху свого автомобіля.

Коли співробітники поліції підбігли до чоловіка, сумка згасла сама.

Близько 19:00 було встановлено, що автомобіль не становить небезпеки.

"Водія заарештували за незаконну діяльність", - вказано у повідомленні.

За кілька годин до цього арешту поліція США затримала чоловіка, який намагався пронести мачете до Центру відвідувачів Капітолію (CVC).

У США затримали чоловіка, який намагався проникнути до Капітолію з мачете та трьома ножами09.01.25, 03:10 • 26969 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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