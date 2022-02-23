Співачки Карді Бі та Шер висловилися про події між Росією та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Американські співачки Шер та Карді Бі у своїх мікроблогах в Twitter висловилися стосовно подій, які розгортаються між Україною та Росією. Про це повідомляє УНН з посиланнями на акаунти зірок.
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У своєму акаунті в Twitter американська реперка Карді Бі розказала, що війна, санкції та вторгнення — останнє, про що мають турбуватися світові лідери.
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«Зараз в мене полетить каміння, проте я не на боці НАТО. Я не на боці Росії. Я на боці мирного населення. У світі зараз глобальна криза. Війна, санкції, вторгнення — останнє, про що мають турбуватися світові лідери. У всьому світі інфляція. Треба відновлювати економіку, а це дійсно складно. Це все лише ускладнює ситуацію. Я просто хочу, щоб лідери всіх країн прийшли до мирної згоди».
Згодом, співачка Шер у своєму Twitter-акаунті прокоментувала ситуацію довкола України й розповіла підписникам, чому наша країна нині така важлива для США.
"Чому Україна важлива для США? Путін - деспот, герой Трампа, і якщо дати йому шанс, Путін поглинатиме суверенні країни, доки не воскресить СРСР. Це зробить Європу маленькою та беззахисною. Росія, Китай, саудити хочуть поставити нас перед собою на коліна і бачать ідеальну нагоду для цього. Вони бачать ненависть, розділеність, слабкість", - заявила зірка.
Нагадаємо
Американський режисер Роберт Б. Вайді (Robert B. Weide), ім'я якого стало мемом, опублікував у Twitter світлини зі своєї поїздки до Києва, щоб підтримати Україну на тлі загрози вторгнення Росії.