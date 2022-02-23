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Певицы Карди Би и Шер высказались о событиях между Россией и Украиной

Певицы Карди Би и Шер высказались о событиях между Россией и Украиной

Киев • УНН

 • 239433 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Американские певицы Шер и Карди Би в своих микроблогах в Twitter высказались относительно событий, которые разворачиваются между Украиной и Россией. Об этом сообщаетУННсо ссылками на аккаунты звезд.

Детали

В своем аккаунте в Twitter американская реперка Карди Би рассказала, что война, санкции и вторжение — последнее, о чем должны беспокоиться мировые лидеры.

Цитата

"Сейчас в меня полетят камни, но я не на стороне НАТО. Я не на стороне России. Я на стороне мирного населения. В мире сейчас глобальный кризис. Война, санкции, вторжение — последнее, о чем должны беспокоиться мировые лидеры. Во всем мире инфляция. Надо восстанавливать экономику, а это действительно сложно. Это все лишь усложняет ситуацию. Я просто хочу, чтобы лидеры всех стран пришли к мирному согласию".

Впоследствии, певица Шер в своем Twitter-аккаунте прокомментировала ситуацию вокруг Украины и рассказала подписчикам, почему наша страна сейчас так важна для США.

"Почему Украина важна для США? Путин - деспот, герой Трампа, и если дать ему шанс, Путин будет поглощать суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это сделает Европу маленькой и беззащитной. Россия, Китай, саудиты хотят поставить нас перед собой на колени и видят идеальную возможность для этого. Они видят ненависть, разделенность, слабость", - заявила звезда.

Напомним

Американский режиссер Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide), имя которого стало мемом, опубликовал в Twitter фотографии из своей поездки в Киев, чтобы поддержать Украину на фоне угрозы вторжения России.

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