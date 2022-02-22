Режисер з мему підтримав Україну та назвав Путіна новим штамом вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Американський режисер Роберт Б. Вайді (Robert B. Weide), ім'я якого стало мемом, опублікував у Twitter світлини зі своєї поїздки до Києва, щоб підтримати Україну на тлі загрози вторгнення Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на соцмережу режисера.
Деталі
Вайді опублікував у Twitter фото біля Андріївської церкви у Києві.
"Я думав, що піду туди, де відбувається дія, але там надзвичайно тихо. Де всі?" — написав режисер і додав хештег #StandWithUkrain (Встань на бік України).
I thought I'd go where the action is, but it's unusually quiet. Where is everybody? #StandWithUkrain pic.twitter.com/qZVJIfieAS— Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022
У коментарях Вайді уточнив, що ця світлина дев'ятирічної давнини.
"Щоб ніхто не прийняв мене за сміливця, це фото було зроблено в Києві дев'ять років тому. Ось деякі інші", - написав він.
Lest anyone mistake me for being brave, that photo was taken in Kyiv 9 years ago. Here are some others. pic.twitter.com/BjTHQo9Zy6— Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022
Також режисер прокоментував дії президента РФ Володимира Путіна щодо України і порівняв його політику зі світовою пандемією.
"Що ж, наступний варіант вірусу тут. Звати Путін", – написав Вайді.
We’ll, the next variant of the virus is here. It’s called Putin.— Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022
Додамо
Ім'я режисера стало відомим мемом в мережі. Часто можна побачити ролики з різними провалами або незручними ситуаціями, які вкінці закінчуються чорним екраном і титрами "Directed by Robert B. Weide" (Режисер Роберт Б. Вайді).