Режиссер с мема поддержал Украину и назвал Путина новым штаммом вируса

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Американский режиссер Роберт Б. Уайди (Robert B. Weide), имя которого стало мемом, опубликовал в Twitter фотографии со своей поездки в Киев, чтобы поддержать Украину на фоне угрозы вторжения России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсеть режиссера.

Детали

Уайди опубликовал в Twitter фото возле Андреевской церкви в Киеве.

"Я думал, что пойду туда, где происходит действие, но там очень тихо. Где все?"— написал режиссер и добавил хэштег #StandWithUkrain (Встань на сторону Украины).

I thought I'd go where the action is, but it's unusually quiet. Where is everybody?#StandWithUkrainpic.twitter.com/qZVJIfieAS

— Robert B. Weide (@BobWeide)February 22, 2022

В комментариях Уайди уточнил, что эта фотография девятилетней давности.

"Чтобы никто не принял меня за смельчака, это фото было сделано в Киеве девять лет назад. Вот некоторые другие", - написал он.

Lest anyone mistake me for being brave, that photo was taken in Kyiv 9 years ago. Here are some others.pic.twitter.com/BjTHQo9Zy6

— Robert B. Weide (@BobWeide)February 22, 2022

Также режиссер прокомментировал действия президента РФ Владимира Путина относительно Украины и сравнил его политику с мировой пандемией.

"Что ж, следующий вариант вируса здесь. Зовут Путин", - написал Уайди.

We’ll, the next variant of the virus is here. It’s called Putin.

— Robert B. Weide (@BobWeide)February 22, 2022

Добавим

Имя режиссера стало известным мемом в сети. Часто можно увидеть ролики с разными провалами или неудобными ситуациями, которые в конце заканчиваются черным экраном и титрами "Directed by Robert B. Weide" (Режиссер Роберт Б. Уайди).

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