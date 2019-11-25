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"Спиртовий" законопроект Зеленського не можна ухвалювати без висновку бюджетного комітету - Куліченко

"Спиртовий" законопроект Зеленського не можна ухвалювати без висновку бюджетного комітету - Куліченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Законопроекти, що впливають на показники бюджету, повинні містити висновок комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Якщо такого висновку немає - документ не можна виносити до сесійної зали. Про це у коментарі УНН розповів член комітету з питань бюджету Верховної Ради України VIII скликання Іван Куліченко, коментуючи президентський законопроект (№2300) про демонополізацію спиртової галузі.

"На засіданні бюджетного комітету ВР розглядаються і ті законопроекти, які мають вплив на бюджет, і ті, які не мають. Якщо документ не впливає на бюджет - комітет їх голосує і дає профільному комітету рекомендацію розглядати проект ЗУ без висновку бюджетного комітету. Якщо законопроект впливає на бюджетні показники - комітет дає по ньому окремі рекомендації.

Таким чином, документ, що впливає на показники бюджету, повинен пройти обговорення у бюджетному комітеті і отримати висновок для сесійної зали. Без цього виносити у сесійну залу документ не можна", - роз'яснив Куліченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Слузі народу" розповіли про етапи демонополізації спиртової галузі

Однак, попри відсутність фінансового-економічного обґрунтування до президентського законопроекту №2300, документ винесли у сесійну залу. Проект ЗУ був ухвалений у першому читанні.

Це є порушенням процедури реєстрації та розгляду законопроекту у ВР, вважає Куліченко. І додає, що така практика проходження документу у Раді не поодинока.

"Зараз, на жаль, багато питань розглядаються в режимі швидкого проходження. І я не розумію, що можна зробити в умовах, коли закони ввечері надіслали, а зранку їх проголосували. Людина, яка гарно читає по діагоналі, не може зробити експертизу документу", - каже він.

Нагадаємо, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про демонополізацію спиртової галузі. Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, зокрема іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”, кажуть експерти.

Серед головних пропозицій змін до законопроекту (на яких наголошують, зокрема, і профспілки) – проводити демонополізацію спиртової галузі після приватизації ДП “Укрспирт”, аби не перетворити державні заводи на металобрухт і не лишити на вулиці співробітників державної компанії. 

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