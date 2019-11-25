"Спиртовой" законопроект Зеленского нельзя принимать без вывода бюджетного комитета - Куличенко

"На заседании бюджетного комитета ВР рассматриваются и те законопроекты, которые влияют на бюджет, и те, которые не влияют. Если документ не влияет на бюджет - комитет их голосует и дает профильному комитету рекомендации рассматривать проект ЗУ без заключения бюджетного комитета. Если законопроект влияет на бюджетные показатели - комитет дает по нему отдельные рекомендации.

Таким образом, документ, влияющий на показатели бюджета, должен пройти обсуждение в бюджетном комитете и получить вывод для сессионного зала. Без этого выносить в сессионный зал документ нельзя", - разъяснил Куличенко.

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Однако, несмотря на отсутствие финансового-экономического обоснования к президентскому законопроекту №2300, документ вынесли в сессионный зал. Проект ЗУ был принят в первом чтении.

Это является нарушением процедуры регистрации и рассмотрения законопроекта в ВР, считает Куличенко. И добавляет, что такая практика прохождения документа в Раде не единичная.

"Сейчас, к сожалению, многие вопросы рассматриваются в режиме быстрого прохождения. И я не понимаю, что можно сделать в условиях, когда законы вечером прислали, а утром их проголосовали. Человек, который хорошо читает по диагонали, не может сделать экспертизу документа", - говорит он.

Напомним, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект о демонополизации спиртовой отрасли. Инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и "убивает" ГП "Укрспирт", говорят эксперты.

Среди главных предложений изменений в законопроект (которые отмечают, в том числе, и профсоюзы) - проводить демонополизацию спиртовой отрасли после приватизации ГП "Укрспирт", чтобы не превратить государственные заводы на металлолом и не оставить на улице сотрудников государственной компании.