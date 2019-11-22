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В уряді та Офісі Президента не знають, як "спиртовий" законопроект Зеленського вплине на економіку країни

В уряді та Офісі Президента не знають, як "спиртовий" законопроект Зеленського вплине на економіку країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ініціатива Президента України Володимира Зеленського демонополізувати спиртову галузь економічно не обрахована, тому не зрозуміло, як вона вплине на Державний бюджет - 2020 та економіку країни в цілому, повідомляє УНН з посиланням на дані міністерств та Офісу Президента.

У Міністерстві фінансів України, Міністерстві з питань розвитку економіки та навіть в Офісі самого Президента підтвердили, що економічне обґрунтування ініціативи Володимира Зеленського не проводилося, тож його немає і в пояснювальній записці до відповідного законопроекту №2300, на що звернуло увагу Головне науково-експертне управління ВР.

В Офісі Президента повідомляють, що при обрахуванні можливих прибутків для держави від демонополізації спиртової галузі орієнтувалися на відкриті дані та обговорення із “заінтересованими особами”.

У Міністерстві з питань розвитку економіки пояснили, що всі озвучені дані є попередніми і не точними.

Мінфін, своєю чергою, констатував, що відсутність фінансового-економічного обґрунтування до президентського законопроекту порушує п. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу.

Бюджет країни на 2020 рік також не містить анонсовані владою прибутки від можливої демонополізації спиртової галузі.

Вищенаведене може вказувати на порушення процедури реєстрації та розгляду президентського законопроекту у ВР, каже член правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

“Фінансово-економічні розрахунки до проекту ЗУ має подати автор документу разом із пояснювальною запискою, під час його реєстрації на сайті Верховної Ради.

До кожного законопроекту йде пояснювальна записка, яка обов'язково містить частину: економічні наслідки. Чи тягне законопроект додаткові видатки з бюджету, або ймовірні економічні наслідки. І ця частина має бути на цьому етапі.

Дуже часто, на жаль, вносять законопроекти до парламенту, які несуть економічні ризики, мають економічні наслідки або ж потребують додаткових видатків - без цих розрахунків. І апарат ВР реєструє такі законопроекти, і це є порушення”, - зазначила вона.

Розглядати демонополізацію спиртової галузі країни без цих розрахунків не можна, це стратегічне для держави рішення, продовжує експерт.

“Коли стоїть таке глобальне питання, як демонополізація спиртової галузі, а відтак, побудови зовсім іншої моделі цієї галузі - зняття державної монополії, - розрахунки мають бути. І депутати не мали б розглядати на пленарному засіданні без цих розрахунків законопроект”, - вказує Кириченко.

За її словами, депутати мають вимагати фінансово-економічних розрахунків до законопроекту.

Нагадаємо, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про демонополізацію спиртової галузі. Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній і “вбиває” ДП “Укрспирт”, кажуть експерти.

Попри відсутність економічних розрахунків, зауваження Головного науково-експертного управління ВР та двох висновків комітетів, зокрема бюджетного, комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) виніс законопроект в зал для голосування, де його ухвалили у першому читанні.

Щоправда, рішення головного комітету було ухвалено під гарантію зустрічі з Президентом та підготовки ґрунтовних змін до законопроекту. Зустріч мала відбутися 19 листопада та була перенесена.

Серед головних пропозицій змін до законопроекту – проводити демонополізацію спиртової галузі після приватизації ДП “Укрспирт”, аби не перетворити державні заводи на металобрухт і не лишити на вулиці співробітників державної компанії.

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