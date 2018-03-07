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Спікер Держдуми РФ про сексуальні домагання: якщо небезпечно – міняйте роботу

Спікер Держдуми РФ про сексуальні домагання: якщо небезпечно – міняйте роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін, коментуючи звинувачення на адресу депутата Леоніда Слуцького в сексуальних домаганнях, порадив журналісткам міняти роботу, якщо вони відчувають небезпеку в парламенті, передає УНН із посиланням на ВВС.

“Вам небезпечно працювати в Думі? Якщо так, то міняйте роботу”, — сказав Володін, вітаючи парламентських кореспонденток з 8 Березня.

Крім того, спікер Держдуми заявив, що заявляють про домагання лунають в рамках передвиборчої кампанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США почали розслідування стосовно викритого в домаганнях конгресмена

“Політика — для політиків, і тому ми будемо цим питанням займатися, але там є дві сторони: якщо в рамках правового розгляду з’ясується, що це провокація? Скривдив — вибачся, спровокував — відповідай”, — сказав Володін.

Він також не виключив, що “на піку передвиборної кампанії це може сприйматися як спроба дискредитації”.

Напередодні Російська служба ВВС опублікувала розшифровку аудіозапису, де голова комітету Держдуми з міжнародних справ Слуцький (ЛДПР) пропонує кореспонденту Рустамовій стати його коханкою. Рустамова розповіла, що вона зазнала фізичних домагань з боку депутата.

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