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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42578 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56338 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59838 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102671 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 94072 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103761 просмотра

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Спикер Госдумы РФ о сексуальных домогательствах: если опасно - меняйте работу

Спикер Госдумы РФ о сексуальных домогательствах: если опасно - меняйте работу

Киев  •  УНН

 • 18168 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, посоветовал журналисткам менять работу, если они чувствуют опасность в парламенте, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Вам опасно работать в Думе? Если так, то меняйте работу", - сказал Володин, приветствуя парламентских корреспонденток с 8 Марта.

Кроме того, спикер Госдумы заявил, что заявления о домогательствах раздаются в рамках предвыборной кампании.

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"Политика - для политиков, и поэтому мы будем этим вопросом заниматься, но там есть две стороны: если в рамках правового разбирательства выяснится, что это провокация? Обидел - извинись, спровоцировал - отвечай", - сказал Володин.

Он также не исключил, что "на пике предвыборной кампании это может восприниматься как попытка дискредитации".

Накануне Русская служба ВВС опубликовала расшифровку аудиозаписи, где председатель комитета Госдумы по международным делам Слуцкий (ЛДПР) предлагает корреспонденту Рустамовой стать его любовницей. Рустамова рассказала, что она подверглась физическим домогательствам со стороны депутата.

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