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Спецслужби Вірменії звинуватили ексвисокопоставленого військового у держзраді на користь Азербайджану

Київ • УНН

 • 16006 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Слідчий департамент Служби національної безпеки (СНБ) Вірменії завершив попереднє розслідування у справі про державну зраду, в рамках якої колишній високопоставлений військовий звинувачується в передачі азербайджанським спецслужбам відомостей про ЗС республіки. Про це в середу повідомляє пресслужба відомства, пише УНН.

Спецслужби Вірменії звинуватили ексвисокопоставленого військового у держзраді на користь Азербайджану

Деталі

“Згадана особа, яка перебувала на території Грузії багато років тому, з’явилася в полі зору азербайджанських спецслужб, що діють в цій країні і була завербована”, — наголошується в повідомленні СНБ.

Колишній військовий, ім’я якого не розкривається, збирав інформацію про ЗС Вірменії і невизнаної Нагірно-Карабахської республіки і періодично передавав її азербайджанським спецслужбам. “Він регулярно виїжджав з Вірменії до Грузії, зустрічався з співробітниками азербайджанських спецслужб, надаючи їм інформацію, що містить державну або посадову таємницю”, — вказали у відомстві.

Кримінальну справу було направлено з обвинувальним висновком до прокуратури для підтвердження і передачі до суду для розгляду по суті.

Доповнення

Раніше прем’єр Вірменії звинуватив Баку в тому, що Азербайджан не повертає вірменських полонених.

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