Спецслужби Вірменії звинуватили ексвисокопоставленого військового у держзраді на користь Азербайджану

Деталі

“Згадана особа, яка перебувала на території Грузії багато років тому, з’явилася в полі зору азербайджанських спецслужб, що діють в цій країні і була завербована”, — наголошується в повідомленні СНБ.

Колишній військовий, ім’я якого не розкривається, збирав інформацію про ЗС Вірменії і невизнаної Нагірно-Карабахської республіки і періодично передавав її азербайджанським спецслужбам. “Він регулярно виїжджав з Вірменії до Грузії, зустрічався з співробітниками азербайджанських спецслужб, надаючи їм інформацію, що містить державну або посадову таємницю”, — вказали у відомстві.

Кримінальну справу було направлено з обвинувальним висновком до прокуратури для підтвердження і передачі до суду для розгляду по суті.

Доповнення

Раніше прем’єр Вірменії звинуватив Баку в тому, що Азербайджан не повертає вірменських полонених.