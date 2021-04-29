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Пашинян звинуватив Баку у тому, що Азербайджан не повертає вірменських полонених

Київ • УНН

 • 14887 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Азербайджан “не виконує свої зобов’язання з повернення вірменських військовополонених та інших утримуваних осіб, що стає питанням міжнародного порядку”. Про це в четвер на засіданні кабміну заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише УНН.

Деталі

“По суті Азербайджан не виконує свої зобов’язання по поверненню наших військовополонених та інших утримуваних осіб. Можемо констатувати, що цей факт стає питанням міжнародного порядку. Хочу підкреслити, що ЄС вчора ввечері зробив важливу заяву, зазначивши, що Азербайджан має повертати всіх полонених осіб, незалежно від обставин їх полону”, — сказав він на засіданні уряду. За словами Пашиняна, активність міжнародного співтовариства з даного питання надає оптимізм.

Вірменія декілька місяців домагається від Азербайджану повернення всіх полонених і утримуваних осіб. В Єревані неодноразово підкреслювали, що це пріоритетне питання при обговоренні подальшого врегулювання ситуації в регіоні.

Засідання уряду Вірменії, 29 квітня 2021 року:

Контекст

Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, коли там почалися активні бойові дії. Баку і Єреван оскаржують приналежність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР.

Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада 2020 року підписали тристоронню заяву, яка дозволила досягти повного припинення військових дій в зоні конфлікту. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістилися російські миротворці. Згідно восьмому пункту заяви, передбачався обмін полоненими за принципом “всіх на всіх”.

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