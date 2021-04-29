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Пашинян обвинил Баку в том, что Азербайджан не возвращает армянских пленных

Пашинян обвинил Баку в том, что Азербайджан не возвращает армянских пленных

Киев  •  УНН

 • 14883 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Азербайджан “не выполняет свои обязательства по возвращению армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, что становится вопросом международной повестки”. Об этом в четверг на заседании кабмина заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет УНН.

Детали

“По сути Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению наших военнопленных и других удерживаемых лиц. Можем констатировать, что этот факт становится вопросом международной повестки. Хочу подчеркнуть, что ЕС вчера вечером сделал важное заявление, отметив, что Азербайджан должен возвращать всех пленных лиц, независимо от обстоятельств их пленения”, — сказал он на заседании правительства. По словам Пашиняна, активность международного сообщества по данному вопросу придает оптимизм.

Армения несколько месяцев добивается от Азербайджана возвращения всех пленных и удерживаемых лиц. В Ереване неоднократно подчеркивали, что это приоритетный вопрос при обсуждении дальнейшего урегулирования ситуации в регионе.

Заседание правительства Армении, 29 апреля 2021 года:

Контекст

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали трехстороннее заявление, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривался обмен пленными по принципу “всех на всех”.

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