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Спецслужбы Армении обвинили экс-высокопоставленного военного в госизмене в пользу Азербайджана

Киев • УНН

 • 16006 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении завершил предварительное расследование по делу о государственной измене, в рамках которого бывший высокопоставленный военный обвиняется в передаче азербайджанским спецслужбам сведений о ВС республики. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства, пишет УНН.

Спецслужбы Армении обвинили экс-высокопоставленного военного в госизмене в пользу Азербайджана

Детали

“Упомянутое лицо, находившееся на территории Грузии много лет назад, появилось в поле зрения азербайджанских спецслужб, действующих в этой стране и было завербовано”, — отмечается в сообщении СНБ.

Бывший военный, имя которого не раскрывается, собирал информацию о ВС Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики и периодически передавал ее азербайджанским спецслужбам. “Он регулярно выезжал из Армению в Грузию, встречался с сотрудниками азербайджанских спецслужб, предоставляя им информацию, содержащую государственную или должностную тайну”, — указали в ведомстве.

Уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в прокуратуру для подтверждения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Дополнение

Ранее премьер Армении обвинил Баку в том, что Азербайджан не возвращает армянских пленных.

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