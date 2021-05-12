Спецслужбы Армении обвинили экс-высокопоставленного военного в госизмене в пользу Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении завершил предварительное расследование по делу о государственной измене, в рамках которого бывший высокопоставленный военный обвиняется в передаче азербайджанским спецслужбам сведений о ВС республики. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства, пишет УНН.
Детали
“Упомянутое лицо, находившееся на территории Грузии много лет назад, появилось в поле зрения азербайджанских спецслужб, действующих в этой стране и было завербовано”, — отмечается в сообщении СНБ.
Бывший военный, имя которого не раскрывается, собирал информацию о ВС Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики и периодически передавал ее азербайджанским спецслужбам. “Он регулярно выезжал из Армению в Грузию, встречался с сотрудниками азербайджанских спецслужб, предоставляя им информацию, содержащую государственную или должностную тайну”, — указали в ведомстве.
Уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в прокуратуру для подтверждения и передачи в суд для рассмотрения по существу.
Дополнение
Ранее премьер Армении обвинил Баку в том, что Азербайджан не возвращает армянских пленных.