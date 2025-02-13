Спецпредставник Трампа по Україні та рф вирушив до Європи: очікує "продуктивних зустрічей"

Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог повідомив, що вирушив до Європи для зустрічей з союзниками і партнерами для досягнення мети Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні і очікує "продуктивних зустрічей", пише УНН.

Прямую до Європи, щоб зустрітися з союзниками та партнерами, які готові працювати зі США для досягнення мети президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та відновлення стабільності в Європі. Чекаю на продуктивні зустрічі, щоб усе швидко рухалося зазначив Келлог у X.

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Держдеп США анонсував візит Келлога в Україну.