Спецпредставник Трампа по Україні та рф вирушив до Європи: очікує "продуктивних зустрічей"
Київ • УНН
Кіт Келлог, спецпредставник США з питань України та рф, відправився до Європи для зустрічей із союзниками.
Спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог повідомив, що вирушив до Європи для зустрічей з союзниками і партнерами для досягнення мети Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні і очікує "продуктивних зустрічей", пише УНН.
Прямую до Європи, щоб зустрітися з союзниками та партнерами, які готові працювати зі США для досягнення мети президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні та відновлення стабільності в Європі. Чекаю на продуктивні зустрічі, щоб усе швидко рухалося
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