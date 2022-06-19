До Києва прибув спецпредставник ЄС з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор прибув до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною. Про це у Twitter повідомило представництво ЄС в Україні, інформує УНН.
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"На початку російської агресії я зустрівся із біженцями на польському кордоні, нині я здійснюю подорож їхнім шляхом у зворотньому напрямку, щоб на власні очі побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися із звичайними людьми та представниками влади", – сказав Гілмор.
@EamonGilmore, Спеціальний представник ЄС з прав людини, cьогодні у Києві, аби продемонструвати солідарність з .
«Зустрівшися із біженцями на польському кордоні на початку російської агресіі, нині я відновлюю і відслідковую їхні кроки». #WorldRefugeeDay https://t.co/rpO8WeqL67
Нагадаємо
17 червня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснив неочікуваний візит до Києва.