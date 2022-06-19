До Києва прибув спецпредставник ЄС з прав людини

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"На початку російської агресії я зустрівся із біженцями на польському кордоні, нині я здійснюю подорож їхнім шляхом у зворотньому напрямку, щоб на власні очі побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися із звичайними людьми та представниками влади", – сказав Гілмор.

@EamonGilmore, Спеціальний представник ЄС з прав людини, cьогодні у Києві, аби продемонструвати солідарність з .



«Зустрівшися із біженцями на польському кордоні на початку російської агресіі, нині я відновлюю і відслідковую їхні кроки». #WorldRefugeeDay https://t.co/rpO8WeqL67

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