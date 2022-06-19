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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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До Києва прибув спецпредставник ЄС з прав людини

До Києва прибув спецпредставник ЄС з прав людини

Київ • УНН

 • 97570 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор прибув до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною. Про це у Twitter повідомило представництво ЄС в Україні, інформує УНН.

Цитата

"На початку російської агресії я зустрівся із біженцями на польському кордоні, нині я здійснюю подорож їхнім шляхом у зворотньому напрямку, щоб на власні очі побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися із звичайними людьми та представниками влади", – сказав Гілмор.

@EamonGilmore, Спеціальний представник ЄС з прав людини, cьогодні у Києві, аби продемонструвати солідарність з .

«Зустрівшися із біженцями на польському кордоні на початку російської агресіі, нині я відновлюю і відслідковую їхні кроки». #WorldRefugeeDay https://t.co/rpO8WeqL67

— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) June 19, 2022

Нагадаємо

17 червня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснив неочікуваний візит до Києва.

Українські Національні Новини

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