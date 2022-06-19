В Киев прибыл спецпредставитель ЕС по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной. Об этом в Twitter сообщило представительство ЕС в Украине, информирует УНН.
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"В начале российской агрессии я встретился с беженцами на польской границе, сейчас я совершаю путешествие их путем в обратном направлении, чтобы своими глазами увидеть, как российская агрессия нарушает права человека, пообщаться с обычными людьми и представителями власти", – сказал Гилмор.
@EamonGilmore, Специальный представитель ЕС по правам человека, сегодня в Киеве, чтобы продемонстрировать солидарность с .
«Встретившись с беженцами на польской границе в начале русской агрессии, ныне я восстанавливаю и отслеживаю их шаги». #WorldRefugeeDay https://t.co/rpO8WeqL67
Напомним
17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил неожиданный визит в Киев.