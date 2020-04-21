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Спецоперація СБУ на алеї Героїв Небесної Сотні: ДБР склало протокол через пошкодження стовпа

Київ • УНН

 • 16889 перегляди

КИЇВ. 21 квітня УНН. Державне бюро розслідувань склало протокол через пошкодження ліхтарного стовпа під час спецоперації СБУ на алеї Героїв Небесної Сотні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Національного музею Революції Гідності.

"Сьогодні працівники музею разом зі слідчою групою ДБР, склали протокол про пошкодження ліхтарного стовпа на алеї Героїв Небесної Сотні. Він є частиною пам'ятки історії "Місце бойових дій та масової загибелі громадян у районі вул. Інститутської у м. Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Так, у пресслужбі повідомили, що інцидент за участі СБУ відбувся 14 квітня під час спецоперації по затриманню чоловіка, який представлявся працівником Кабміну та пропонував за гроші працевлаштування в органах державної влади.

"У процесі затримання підозрюваного розгорнулася ціла спецоперація з гонитвою та стріляниною. У результаті сталося ДТП – водій білого Lexus звернув на алею Героїв Небесної Сотні (яку закрито для транспортного руху, але яка є проїзною для обслуговування готелю "Україна"), не впорався із керуванням, зніс бетонні клумби та врізався у ліхтарний стовп", - зазначається у повідомленні.

Генеральний директор Національного Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло заявив, що стовп є одним з об’єктів збереження.

"Це стовп, на якому два отвори від куль – він якраз є під охороною, як складник пам’ятки місцевого значення. Водночас, це також речовий доказ для слідчих", - сказав Пошивайло.

Нагадаємо, ДБР провело 3 слідчі експерименти у центрі Києва щодо розстрілів мітингувальників під час Революції Гідності.

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