Спецоперация СБУ на аллее Героев Небесной Сотни: ГБР составило протокол из-за повреждения столба

"Сегодня работники музея вместе со следственной группой ГБР, составили протокол о повреждении фонарного столба на аллее Героев Небесной Сотни. Он является частью памятника истории "Место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул. Институтской в г. Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года", - говорится в сообщении.

Так, в пресс-службе сообщили, что инцидент с участием СБУ состоялся 14 апреля во время спецоперации по задержанию мужчины, который представлялся работником Кабмина и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти.

"В процессе задержания подозреваемого развернулась спецоперация с погоней и стрельбой. В результате произошло ДТП - водитель белого Lexus свернул на аллею Героев Небесной Сотни (которая закрыта для транспортного движения, но которая является проезжей для обслуживания гостиницы "Украина"), не справился с управлением, снес бетонные клумбы и врезался в фонарный столб", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор Национального Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что столб является одним из объектов хранения.

"Это столп, на котором два отверстия от пуль - он как раз находится под охраной, как составляющая памятника местного значения. В то же время, это также вещественное доказательство для следователей", - сказал Пошивайло.

Напомним, ГБР провело 3 следственные эксперимента в центре Киева по поводу расстрелов митингующих во время Революции Достоинства.