Спецкомісії перевірятимуть готовність регіональних лікарень до прийому хворих на COVID-19 – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В областях України спеціальні комісії перевірять готовність лікарень до прийому хворих на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Дві комісії вірусологів та пульмонологів перевірять забезпеченість медичними засобами лікарень у регіонах України, готовність медпрацівників до прийому хворих на коронавірусну хворобу та те, як виконується протокол лікування таких хворих", - йдеться у повідомленні.
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Комісії також вивчатимуть кожен летальний випадок, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.
Нагадаємо, що за даними МОЗ, на 9 годину 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19.