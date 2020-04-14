Новий населений пункт на Чернігівщині став осередком коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Чернігівщині населений пункт Стара Басань став осередком COVID-19. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook, передає УНН.
“На засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації прийняли необхідні рішення у зв’язку зі встановленням діагнозу коронавірус жителю села Стара Басань Бобровицької ОТГ… Визнати населений пункт Стара Басань Бобровицької ОТГ осередком спалаху інфекційної хвороби. Місцевим органам влади (Бобровицькій РДА та Бобровицькій міській раді) встановити на території населеного пункту особливий режим проведення протиепідемічних заходів”, - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що Нацполіція, ДСНС та Управління охорони здоров’я повинні інформувати населення про межі карантинних територій, а також протиепідемічні заходи і визначили перелік об’єктів, на яких потрібно провести дезінфекцію. Також поліція має контролювати дотримання самоізоляції контактних осіб, яких протестують на коронавірус.
“Сьогодні проведено 36 ПЛР-досліджень. Зокрема, 25 хворим з пневмонією, двом контактним особам та 5 медичним працівникам мобільних бригад. З 36 тестів, 35 – негативні, окрім вже згаданого по Старій Басані”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що хворого чоловіка госпіталізували 12 квітня з підозрою на коронавірус до інфекційного відділення Козелецької ЦРЛ. Сьогодні ПЛР-тестування підтвердило діагноз. Медперсонал, який доставив хворого до лікарні, діяв згідно з протоколами та був у захисних костюмах. Епідеміологи оперативно визначили перше коло контактних осіб – наразі їх 9.
Нагадаємо, на Чернігівщині від COVID-19 одужали дві особи.