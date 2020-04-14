Новый населенный пункт в Черниговской области стал центром коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Черниговской области населенный пункт Старая Басань стал центром COVID-19. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook, передает УНН.
"На заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации приняли необходимые решения в связи с установлением диагноза коронавирус жителю села Старая Басань Бобровицкой ОТГ ... Признать населенный пункт Старая Басань Бобровицкой ОТГ центром вспышки инфекционной болезни. Местным органам власти (Бобровицкой РГА и Бобровицкому городскому совету) установить на территории населенного пункта особый режим проведения противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Также указано, что Нацполиция, ГСЧС и Управление здравоохранения должны информировать население о границах карантинных территорий, а также противоэпидемических мероприятий и определили перечень объектов, на которых нужно провести дезинфекцию. Также полиция будет контролировать соблюдение самоизоляции контактных лиц, которых протестируют на коронавирус.
"Сегодня проведено 36 ПЦР-исследований. В частности, 25 больным с пневмонией, двум контактным лицам и 5 медицинским работникам мобильных бригад. С 36 тестов, 35 - отрицательные, кроме уже упомянутого по Старой Басани", - указано в сообщении.
Сообщается, что больного мужчину госпитализировали 12 апреля с подозрением на коронавирус в инфекционное отделение Козелецкого ЦРБ. Сегодня ПЦР-тестирование подтвердило диагноз. Медперсонал, который доставил больного в больницу, действовал согласно протоколам и был в защитных костюмах. Эпидемиологи оперативно определили первый круг контактных лиц - пока их 9.
Напомним, в Черниговской области от COVID-19 выздоровели два человека.