На Чернігівщині від COVID-19 одужали дві особи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Чернігівщині двоє пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19, одужали та були виписані з лікарень. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook, передає УНН.
"Двоє пацієнтів, яким було діагностовано коронавірус, одужали та виписані з лікарень. Чоловік із Корюківки, із 31 березня лікувався в інфекційному відділенні Корюківської ЦРЛ. Вчора отримано повторний негативний результат полімеразної ланцюгової реакції пацієнта", - написав Прокопенко.
За його словами, ПЛР-тестування пройшли й медпрацівники, які контактували з хворими. Інфікування коронавірусом не виявлено.
"Також вже другий негативний ПЛР-тест засвідчив одужання жінки із села Комарівка, яка перебувала на госпіталізації у Борзнянській ЦРЛ", - зазначив Прокопенко.
Прокопенко розповів, що на лікуванні у цьому медичному закладі залишається 5 пацієнтів з коронавірусом.
"Що стосується безпосередньо Комарівки, то днями закінчився строк самоізоляції у 307 жителів села, які перебували у списках контактних осіб. Втім, таких залишається по Комарівці ще 57", - написав голова ОДА.
Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.