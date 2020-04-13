В Черниговской области от COVID-19 выздоровели два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Черниговской области двое пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook, передает УНН.
"Двое пациентов, которым был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. Мужчина из Корюковки, с 31 марта лечился в инфекционном отделении Корюковской ЦРБ. Вчера получен повторный отрицательный результат полимеразной цепной реакции пациента", - написал Прокопенко.
По его словам, ПЦР-тестирование прошли и медработники, которые контактировали с больными. Инфицирование коронавируса не обнаружено.
"Также уже второй отрицательный ПЦР-тест показал выздоровления женщины из села Комаровка, которая находилась на госпитализации в Борзнянской ЦРБ", - отметил Прокопенко.
Прокопенко рассказал, что на лечении в этом медицинском учреждении остается 5 пациентов с коронавирусом.
"Что касается непосредственно Комаровки, то на днях закончился срок самоизоляции у 307 жителей села, которые находились в списках контактных лиц. Впрочем, таких остается по Комаровке еще 57", - написал глава ОГА.
Как сообщалось, в Украине на 9 часов 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.