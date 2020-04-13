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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 14645 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Черниговской области от COVID-19 выздоровели два человека

В Черниговской области от COVID-19 выздоровели два человека

Киев  •  УНН

 • 14174 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Черниговской области двое пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook, передает УНН.

"Двое пациентов, которым был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. Мужчина из Корюковки, с 31 марта лечился в инфекционном отделении Корюковской ЦРБ. Вчера получен повторный отрицательный результат полимеразной цепной реакции пациента", - написал Прокопенко.

По его словам, ПЦР-тестирование прошли и медработники, которые контактировали с больными. Инфицирование коронавируса не обнаружено.

"Также уже второй отрицательный ПЦР-тест показал выздоровления женщины из села Комаровка, которая находилась на госпитализации в Борзнянской ЦРБ", - отметил Прокопенко.

Прокопенко рассказал, что на лечении в этом медицинском учреждении остается 5 пациентов с коронавирусом.

"Что касается непосредственно Комаровки, то на днях закончился срок самоизоляции у 307 жителей села, которые находились в списках контактных лиц. Впрочем, таких остается по Комаровке еще 57", - написал глава ОГА.

Как сообщалось, в Украине на 9 часов 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 летальных.

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