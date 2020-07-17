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Спалах коронавірусу: в російському футбольному клубі заразилися дев'ять осіб

Київ • УНН

 • 9543 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. В російській футбольній команді “Сочі” стався спалах коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу клубу.

Дев’ять представників ФК “Сочі” здали позитивні тести на коронавірус. Їх результати стали відомі 16 липня. Імена гравців та персоналу клубу, які заразилися не повідомляється.

Зазначається, що “Сочі” не зможе взяти участь в матчі 29-го туру РФПЛ проти “Тамбова”.

Нагадаємо, що в “Динамо-Брест” також стався спалах коронавірусу. Серед інфікованих — Артем Мілевський.

Українські Національні Новини

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