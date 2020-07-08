"Динамо-Брест" Мілевського та Хачеріді підтвердив спалах коронавірусу у клубі

Керівництво команди заявило про інфікованих футболістів та співробітників клубу, але не назвало імена даних осіб та їх точну кількість.

“Так, в команді є хворі. Не всі хлопці отримали ще результати тестів. Але це точно не 15-ть чоловік, як пишуть ЗМІ. Деякі гравці знаходяться на карантині. Що стосується тих, у кого коронавірус підтверджений, то їх стан стабільний, задовільний. Вони отримують кваліфіковане лікування: за їх здоров’ям пильно стежать медики. Прізвища та імена ми не називаємо з поваги до особистого простору футболістів. Зараз перед клубом стоїть завдання, як можна швидше вийти з ситуації, що склалася. Ми бажаємо хлопцям швидкого одужання! А також закликаємо ЗМІ не вводити громадськість в оману. У цей непростий час команді потрібна підтримка і розуміння”, — сказано в заяві команди.

Зазначимо, що в стані “Динамо” виступають троє українців — Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді.