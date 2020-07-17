Вспышка коронавируса: в российском футбольном клубе заразились девять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В российской футбольной команде “Сочи” произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Девять представителей ФК “Сочи” сдали положительные тесты на коронавирус. Их результаты стали известны 16 июля. Имена заразившихся игроков и персонала клуба не сообщается.
Отмечается, что “Сочи” не сможет принять участие в матче 29-го тура РФПЛ против “Тамбова”.
Напомним, что в “Динамо-Брест” также произошла вспышка коронавируса. Среди инфицированных — Артем Милевский.