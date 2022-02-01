Спалах коронавірусу став причиною переносу матчу “Прометею” в Лізі чемпіонів

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 30833 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 101508 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 170046 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 166053 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 191163 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 186775 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 145565 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151334 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172175 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182498 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 136405 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 114648 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 150854 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 87771 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 42519 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 434435 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 290846 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 355517 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 469097 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 715403 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 87773 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 150855 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 118758 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 154451 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 178119 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Спалах коронавірусу став причиною переносу матчу “Прометею” в Лізі чемпіонів

Спалах коронавірусу став причиною переносу матчу “Прометею” в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 21041 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Гра другого групового етапу Ліги чемпіонів між українським “Прометеєм” та румунським “Клуж-Напока”, яка мала відбутися 1 лютого у Запоріжжі — перенесена. Про це повідомляє Федерація баскетболу України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє офіційний сайт українського клубу, 9 гравців та 3 тренера “Прометею” отримали позитивні тести на коронавірус.
Сказано, що гра між “Прометеєм” та “Клуж-Напокою” відбудеться 3 березня у Києві.

Зауважимо, що даною грою “Прометей” мав стартувати у топ-16 Ліги чемпіонів. Тепер стартовою грою команди у другому груповому етапі стане домашній матч проти іспанської “Унікахи” (8 лютого) в складі якого виступає двократний чемпіон НБА Норріс Коул.

Що передувало

Семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив професійну кар’єру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99