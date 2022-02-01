Спалах коронавірусу став причиною переносу матчу “Прометею” в Лізі чемпіонів

Деталі

Як повідомляє офіційний сайт українського клубу, 9 гравців та 3 тренера “Прометею” отримали позитивні тести на коронавірус.

Сказано, що гра між “Прометеєм” та “Клуж-Напокою” відбудеться 3 березня у Києві.

Зауважимо, що даною грою “Прометей” мав стартувати у топ-16 Ліги чемпіонів. Тепер стартовою грою команди у другому груповому етапі стане домашній матч проти іспанської “Унікахи” (8 лютого) в складі якого виступає двократний чемпіон НБА Норріс Коул.

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