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Шахед-136

Семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив професійну кар’єру

Семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив професійну кар’єру

Київ • УНН

 • 18552 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Семиразовий чемпіон Супербоула квотербек Том Бреді завершив професійнку спортивну кар’єру, повідомляє УНН з посиланням на телеканал “ESPN”.

Деталі

Останні два роки Бреді виступав за команду “Тампа-Бей” у Національній футбольній лізі (НФЛ). З 2000 до 2019 року він грав за “Нью-Інгленд”.

44-річний спортсмен вважається одним із найкращих гравців в історії американського футболу. За 22 сезони в НФЛ він п’ять разів ставав MVP Супербоула та тричі MVP регулярного сезону.

Цитата

“Я розумію попередні припущення про майбутнє Тома. Не вдаючись у деталі, що повідомляються, Том буде єдиною людиною, яка з повною точністю викладатиме свої плани. Він знає реалії футбольного бізнесу, як ніхто інший, тому це має статися найближчим часом”, — сказав агент Бреді.

Що передувало цьому

Легендарного футболіста Пеле виписали з лікарні після місячної госпіталізації.

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