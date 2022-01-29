Семиразовий чемпіон Супербоула Бреді завершив професійну кар’єру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Семиразовий чемпіон Супербоула квотербек Том Бреді завершив професійнку спортивну кар’єру, повідомляє УНН з посиланням на телеканал “ESPN”.
Деталі
Останні два роки Бреді виступав за команду “Тампа-Бей” у Національній футбольній лізі (НФЛ). З 2000 до 2019 року він грав за “Нью-Інгленд”.
44-річний спортсмен вважається одним із найкращих гравців в історії американського футболу. За 22 сезони в НФЛ він п’ять разів ставав MVP Супербоула та тричі MVP регулярного сезону.
Цитата
“Я розумію попередні припущення про майбутнє Тома. Не вдаючись у деталі, що повідомляються, Том буде єдиною людиною, яка з повною точністю викладатиме свої плани. Він знає реалії футбольного бізнесу, як ніхто інший, тому це має статися найближчим часом”, — сказав агент Бреді.
Що передувало цьому
Легендарного футболіста Пеле виписали з лікарні після місячної госпіталізації.