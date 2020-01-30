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SpaceX запустила ще 60 мікросупутників системи Starlink

Київ • УНН

 • 26854 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Американська компанія SpaceX у середу запустила ракету-носій Falcon 9 з 60 мікросупутниками системи Starlink, призначеними для забезпечення високошвидкісного доступу в інтернет. Про це компанія повідомила в Twitter, передає УНН.

SpaceX запустила ще 60 мікросупутників системи Starlink

"Успішне розгортання 60 супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні компанії.

Так, це вже четверта серія супутників системи Starlink, які розгортає компанія.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні й малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року. За оцінкою компанії, розміщення на орбіті в цілому 11 тисяч супутників і введення їх в експлуатацію обійдеться в 10 млрд доларів. У травні 2019 року в космос були виведені перші 60 супутників, в листопаді на орбіту було доставлене друге угруповання апаратів Starlink, третє - раніше в поточному місяці.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/AHkQYB3uNV

— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

Watch live as Falcon 9 launches 60 Starlink satellites https://t.co/HYQPDIUp16

— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

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