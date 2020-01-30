SpaceX запустила еще 60 микроспутников системы Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Американская компания SpaceX в среду запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет. Об этом компания сообщила в Twitter, передает УНН.
"Успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено", - говорится в сообщении компании.
Так, это уже четвертая серия спутников системы Starlink, которые развертывает компания.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США до конца 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в целом 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья - ранее в текущем месяце.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/AHkQYB3uNV- SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020
Watch live as Falcon 9 launches 60 Starlink satellites https://t.co/HYQPDIUp16- SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020