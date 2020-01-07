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Ракета з 60 мікросупутниками системи Starlink запущена з космодрому у Флориді

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з 60 мікросупутниками Starlink на борту стартувала в понеділок о 21:19 за часом Східного узбережжя США (4:19 вівторка за київським часом) з пускового комплексу SLC 40 на базі ВПС США на мисі Канаверал в штаті Флорида. Трансляція запуску ведеться на сайті SpaceX, передає УНН.

Супутники, призначені для забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету, будуть виведені на орбіту на висоті 290 км.

Перша ступінь ракети-носія, яка раніше тричі використовувалася при пусках компанії SpaceX, буде посаджена на платформу Of Course I Still Love You (“Звичайно, я все ще люблю тебе”), що знаходиться в Атлантичному океані. Через приблизно 45 хвилин після запуску судно забезпечення Ms.Tree спробує за допомоги сітки “зловити” одну з половин головного обтічника ракети, спуск якого буде здійснюватися за допомогою парашута.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв’язку повсюдно, включаючи важкодоступні й малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для мешканців півдня США до кінця 2020 року. За оцінкою компанії, розміщення на орбіті в цілому 11 тис. супутників і введення їх в експлуатацію обійдеться в 10 млрд доларів. У травні 2019 року в космос були виведені перші 60 супутників, в листопаді на орбіту була доставлена ​​друга група апаратів Starlink.

Створення угруповання з великої кількості малих супутників (близько 2 тис.) для забезпечення глобального широкосмугового доступу в інтернет входить також в плани британської компанії OneWeb.

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Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI

— SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

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