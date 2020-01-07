Ракета с 60 микроспутниками системы Starlink запущена с космодрома во Флориде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 60 микроспутниками Starlink на борту стартовала в понедельник в 21:19 по времени Восточного побережья США (4:19 вторника по киевскому времени) с пусковой комплекс SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляция запуска ведется на сайте SpaceX, передает УНН.
Спутники, предназначенные для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету, будут выведены на орбиту на высоте 290 км.
Первая ступень ракеты-носителя, которая ранее трижды использовалась при пусках компании SpaceX, будет посажена на платформу Of Course I Still Love You (“Конечно, я все еще люблю тебя”), находящийся в Атлантическом океане. Спустя примерно 45 минут после запуска судна обеспечение Ms.Tree попытается с помощью сетки “поймать” одну из половин головного обтекателя ракеты, спуск которого будет осуществляться с помощью парашюта.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США до конца 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввода их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов. В мае 2019 году в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группа аппаратов Starlink.
Создание группировки из большого количества малых спутников (около 2 тыс.) для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет входит также в планы британской компании OneWeb.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британский стартап обогнал компании Маска и Безоса в “космических гонках”
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI— SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020