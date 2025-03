SpaceX з третього разу запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками

Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал, розташованому в штаті Флорида, в 22:30 за місцевим часом (5:30 за Києвом).

Як повідомила SpaceX пізніше, перша ступінь Falcon 9 здійснила посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані під назвою Of Course I Still Love You ("Звичайно, я все ще люблю тебе"). Цей ступінь, раніше двічі застосовувалася SpaceX — під час виведення в космос телекомунікаційного супутника Telstar 18V у вересні 2018 року і 10 супутників Iridium NEXT в січні 2019 року.

Кожен супутник важить 227 кг і оснащений декількома потужними антенами, а також однією сонячною батареєю. Така маса дозволяє SpaceX налагодити масове виробництво даних апаратів і повністю реалізувати пускові можливості носія Falcon-9. Для коригування орбіти, маневрування і сходження з орбіти використовується мікроракетний двигун малої тяги Hall, що працює на криптоні. Супутники обладнані системою астроорієнтації, яка дозволяє компанії Ілона Маска точно визначати місце розташування апарата.

SpaceX пообіцяла публікувати на своєму сайті інформацію про подальше пересування супутників до заданої орбіти.

“Успішний висновок 60 супутників Starlink підтверджений”, — інформували в SpaceX. Компанія порівняла угруповання супутників з колодою карт, вільно літають в космічному просторі. Згідно трансляції, апарати почали повільно відділятися один від одного.

