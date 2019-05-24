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SpaceX з третього разу запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками

SpaceX з третього разу запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками

Київ • УНН

 • 14595 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Американський виробник космічної техніки SpaceX з третьої спроби запустив ракету-носій Falcon 9 з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink, які призначені для створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку. Про це повідомляється в Twitter компанії, пише УНН.

Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал, розташованому в штаті Флорида, в 22:30 за місцевим часом (5:30 за Києвом).

Як повідомила SpaceX пізніше, перша ступінь Falcon 9 здійснила посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані під назвою Of Course I Still Love You (“Звичайно, я все ще люблю тебе”). Цей ступінь, раніше двічі застосовувалася SpaceX — під час виведення в космос телекомунікаційного супутника Telstar 18V у вересні 2018 року і 10 супутників Iridium NEXT в січні 2019 року. Цього разу її також планується посадити на плавучу платформу в Атлантичному океані під назвою Of Course I Still Love You (“Звичайно, я все ще люблю тебе”).

Кожен супутник важить 227 кг і оснащений декількома потужними антенами, а також однією сонячною батареєю. Така маса дозволяє SpaceX налагодити масове виробництво даних апаратів і повністю реалізувати пускові можливості носія Falcon-9. Для коригування орбіти, маневрування і сходження з орбіти використовується мікроракетний двигун малої тяги Hall, що працює на криптоні. Супутники обладнані системою астроорієнтації, яка дозволяє компанії Ілона Маска точно визначати місце розташування апарата.

SpaceX пообіцяла публікувати на своєму сайті інформацію про подальше пересування супутників до заданої орбіти.

“Успішний висновок 60 супутників Starlink підтверджений”, — інформували в SpaceX. Компанія порівняла угруповання супутників з колодою карт, вільно літають в космічному просторі. Згідно трансляції, апарати почали повільно відділятися один від одного.

Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway pic.twitter.com/trGBZyJGD1

— SpaceX (@SpaceX) 24 травня 2019 р.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws

— SpaceX (@SpaceX) 24 травня 2019 р.

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