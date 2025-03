SpaceX с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида, в 22:30 по местному времени (5:30 по Киеву).

Как сообщила SpaceX позднее, первая ступень Falcon 9 совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане под названием Of Course I Still Love You (“Конечно, я все еще люблю тебя”). Эта ступень, ранее дважды применялась SpaceX — во время вывода в космос телекоммуникационного спутника Telstar 18V в сентябре 2018 года и 10 спутников Iridium NEXT в январе 2019 года. В этот раз ее также планируется посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане под названием Of Course I Still Love You (“Конечно, я все еще люблю тебя”).

Каждый спутник весит 227 кг и оснащен несколькими мощными антеннами, а также одной солнечной батареей. Такая масса позволяет SpaceX наладить массовое производство данных аппаратов и полностью реализовать пусковые возможности носителя Falcon-9. Для корректировки орбиты, маневрирования и схода с орбиты используется микроракетный двигатель малой тяги Hall, работающий на криптоне. Спутники оснащены системой астроориентации, которая позволяет компании Илона Маска точно определять местоположение аппарата.

SpaceX пообещала публиковать на своем сайте информацию о дальнейшем передвижении спутников к заданной орбите.

“Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден”, — информировали в SpaceX. Компания сравнила группировку спутников с колодой карт, свободно парящей в космическом пространстве. Согласно трансляции, аппараты начали медленно отделяться друг от друга.

Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway pic.twitter.com/trGBZyJGD1

— SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws

— SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019